Barella sostituito, cosa succede con la Spagna: l’annuncio

Nicolò Barella decisivo nella vittoria dell’Italia con l’Albania, l’annuncio a fine partita dopo la sostituzione in vista della gara con la Spagna

Nonostante condizioni fisiche non al top, Nicolò Barella ha prodotto una prova di grande personalità e qualità, impreziosita dal gol del 2-1 in Italia-Albania. Un gol bello e pesantissimo, una presenza in campo quella dell’interista imprescindibile per la nostra Nazionale. Con la sostituzione nei minuti finali che ha sollevato qualche interrogativo.

Lo stesso Barella, però, sgombra il campo da equivoci nell’intervista a fine gara con la ‘Rai’: “Nel finale ero un po’ stanco, i giorni che sono stato fermo non mi hanno aiutato – ha spiegato – Ma i ragazzi mi hanno fatto sentire sempre parte del gruppo anche quando sono stato fuori, perciò sputerò sempre sangue per questa squadra. Meritavamo di fare più gol, ma il calcio è così, in partite del genere può succedere di tutto. Loro hanno fatto una grande partita, ma abbiamo meritato la vittoria. Se ci sarò con la Spagna? Deciderà il mister, ma io sono disponibile. Il gruppo mi ha aspettato, voglio dare sempre il massimo”.