Italia-Albania, Barella c’è: che ‘volo’ dopo un contrasto a tre. Ecco la probabile formazione

Italia-Albania, è la vigilia dell’esordio a Euro 2024: Barella in gruppo e soprattutto senza paura, la maglia da titolare si avvicina

DA ISERLOHN – Tutti in gruppo, nessuno escluso. L’Italia di Luciano Spalletti entra in clima partita, domani sera c’è l’Albania a Dortmund e l’attesa è altissima. C’è Frattesi, c’è Barella, c’è anche Fagioli che va verso il forfait per l’esordio a Euro 2024. Tutti gli occhi sono sul centrocampista dell’Inter e sulle sue condizioni: il ct ha parlato di valutazioni da completare solo oggi, in base alle sensazioni del calciatore e ovviamente le indicazioni dello staff medico.

Avendolo davanti ai nostri occhi, l’impressione è che il campione d’Italia non abbia timori, paure, remore ad andare al contrasto. Nel torello iniziale è andato senza pensare su un contrato a tre in cui lui è letteralmente volato a terra, rialzandosi subito senza fare una piega. L’atteggiamento è quello di chi è determinato e deciso a convincere il suo allenatore che c’è, è presentissimo. Se tutto verrà confermato Barella sarà titolare al fianco di Jorginho nel centrocampo a due, che tale sarà sia con la difesa a tre sia a quattro. Per il resto gli interpreti dovrebbero essere comunque quelli, da Donnarumma capitano e ovviamente leader. In difesa sale Calafiori, ha convinto Spalletti, giocherà da braccetto sinistro o al centro insieme a Bastoni. Poi Di Lorenzo e Dimarco gli esterni. Il terzino napoletano in caso di schieramento a tre può retrocedere a destra, con Chiesa o Cambiaso a tutta fascia. Jorginho-Barella la coppia titolare, se lo staff dovesse scegliere di non rischiare è pronto Cristante. In avanti Chiesa, Pellegrini e Frattesi alle spalle di Scamacca col 4-2-3-1, altrimenti il giocatore della Juve può fare appunto l’ala.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Chiesa, Jorginho, Barella, Dimarco; Frattesi, Pellegrini; Scamacca.