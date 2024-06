Tira e molla Zirkzee, ostacolo Conte per il Milan

Il Milan continua a trattare Zirkzee, ma occhio all’intreccio con Antonio Conte e con il Napoli

E’ il giorno di Paulo Fonseca al Milan, giornata importante per i rossoneri che annunceranno il nuovo allenatore ma sono già piuttosto attivi a prescindere sul mercato. Con una priorità in questo momento che è quella del centravanti, per il quale le strade possono però complicarsi e intrecciarsi con quelle del Napoli di Antonio Conte.

Milan che continua a trattare per Joshua Zirkzee, è lui il preferito dei rossoneri, per il quale sono stati rotti gli indugi. Il nodo, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, è dato dalle alte commissioni chieste dagli agenti dell’olandese, che si aggirano intorno ai 15 milioni di euro, da aggiungere al prezzo della clausola che vincola Zirkzee al Bologna e che il Milan non avrebbe problemi a pagare. Diplomazie al lavoro, la fumata bianca non si intravede ancora, è sceso in campo direttamente Kia Joorabchian senza delegare. Se non dovesse trovarsi un’intesa, il Diavolo non perde di vista interessanti alternative.

Milan, rispunta Lukaku se non arriva Zirkzee

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i riflettori sono ancora puntati, tra gli altri, su Romelu Lukaku. Ma anche la pista che porta al belga non è semplicissima da percorrere.

Lukaku è stato contattato da Conte, che lo vorrebbe al Napoli per prendere il posto del partente Osimhen. La stima tra il tecnico azzurro e il centravanti è nota, in questo caso l’ostacolo è rappresentato dalla clausola da pagare al Chelsea, del valore di 43 milioni di euro. Anche se De Laurentiis è convinto di strappare un accordo per circa la metà.