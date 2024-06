Koopmeiners alla Juve, scelta la contropartita che sblocca lo scambio

La Juventus può chiudere un altro scambio dopo quello per Douglas Luiz: scelta la contropartita per mettere le mani su Koopmeiners

La Juventus prende forma. Negli ultimi giorni Cristiano Giuntoli ha premuto il piede sull’acceleratore sul versante acquisti: per Douglas Luiz la fumata bianca è vicina con l’inserimento come contropartita tecnica di McKennie e Iling Junior che voleranno all’Aston Villa.

Uno scambio che consentirà al club bianconero di non effettuare un esborso economico cash molto pesante. Una strategia che potrebbe essere replicata anche per portare al traguardo altri colpi: da Koopmeiners a Di Lorenzo, da Gudmundsson a Saelemaekers, la società piemontese ha diversi obiettivi da raggiungere e l’inserimento di contropartite potrebbero aiutare a perfezionare gli affari.

Proprio per questo Calciomercato.it ha voluto proporre un sondaggio ai propri utenti su X, chiedendo “Dopo il colpo Douglas Luiz per McKennie e Iling, quale sarebbe il miglior scambio per la Juve?”

Calciomercato Juventus, scelto lo scambio per Koopmeiners

Inutile dire che le risposte hanno individuato in Teun Koopmeiners, attualmente fermo per infortunio e costretto a saltare Euro2024, il miglior acquisto per la Juventus. In particolare il 66,1% di chi ha risposto al sondaggio, ha indicato nello scambio Koopmeiners-Hujsen l’affare più conveniente per la società bianconera.

Un vero e proprio plebiscito guardando ai numeri, visto che il secondo più votato (Saelemaekers–Kean) raccoglie il 17,4% delle preferenze. Ancora meno gli utenti che considerano lo scambio migliore per la Juve quello tra Di Lorenzo e Soule: in questo caso i voti sono stati il 10,1%. Infine, appena il 6,4% di preferenze raccoglie lo scambio Gudmundsson-Barrenechea.