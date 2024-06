Sentenza UFFICIALE Figc: doppia penalizzazione di 3 e 2 punti

Il nuovo campionato parte con la doppia penalizzazione in classifica: è arrivata la decisione della Figc, cinque punti in meno

La stangata è arrivata prima ancora dell’inizio del campionato. La nuova stagione partirà con una doppia penalizzazione in classifica, questa la decisione del Tribunale Federale Nazionale dopo il deferimento alla Procura della Figc arrivato in seguito alle segnalazioni dalla Covisoc.

Tutto nasce da violazioni di natura amministrative che hanno portato alla penalizzazione odierna: il Tribunale Federale, presieduto da Carlo Sica, ha così sanzionato la Spal con tre punti di penalizzazione in classifica “da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva”. Per il club estense è arrivata anche l’inibizione per tre mesi del presidente Joseph Tacopina. Le sanzioni sono relative al pagamento fuori dai tempi previsti di Irpef (gennaio e febbraio) e Inps (febbraio).

Serie C, penalizzata anche l’Alessandria

Penalizzazione per la Spal, ma non solo. C’è un’altra squadra sanzionata: si tratta dell’Alessandria che partirà il prossimo anno con due punti di penalizzazione in classifica. Una sanzione a cui si aggiunge un’ammenda di 16mila euro e l’inibizione di Andrea Molinaro, presidente del Cda e amministratore delegato, per un totale di 10 mesi e 15 giorni.

Questo l’esito dei due procedimenti che vedevano coinvolta la società piemontese. In questo caso la stangata per il club è ben più pesante visto che i due punti in meno vanno ad aggiungersi ai sei già inflitti alla società. Così nel prossimo campionato di Serie D, l’Alessandria dovrà partire con un fardello di meno otto punti in classifica.