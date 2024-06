Scatta l’allarme Theo Hernandez: ha abbandonato l’allenamento

Il terzino del Milan e della Francia non è più rientrato in campo e questo non ha fatto altro che alzare il livello di preoccupazione

Come riportano i media francesi, Theo Hernandez ha abbandonato la seduta di allenamento della Francia dopo una ventina di minuti. Immediato l’allarme per il terzino rossonero, considerato che è imminente l’inizio dell’Europeo in Germania.

Il calciatore del Milan non è più rientrato in campo e questo non ha fatto altro che alzare il livello di preoccupazione circa le sue condizioni fisiche. In tarda serata, però, sono arrivati aggiornamenti rassicuranti su Theo Hernandez.

🚨 Théo Hernandez est sorti lors de la séance des bleus. 🇨🇵pic.twitter.com/68Cy7q7ttp — SimpleFoot (@SimpleFoot__) June 12, 2024

Si sarebbe trattato soltanto di una botta, nulla di serio. Chiaramente nelle prossime ore si avranno maggiori certezze sulle sue condizioni, in ottica esordio all’Europeo in programma il 17 giugno contro l’Austria.