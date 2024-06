Quote sotto sequestro, inchiesta Figc e caos totale: salta l’iscrizione al campionato

Un vero e proprio caos totale con un’inchiesta giudiziaria in corso, una da parte della Figc e il rischio che salti l’iscrizione al campionato

È il momento di pianificare il futuro, sono i giorni concitati con la Figc al lavoro per le iscrizioni ai campionati 2024/2025. Un momento sempre particolarmente delicato per alcuni club che stanno facendo una vera e propria corsa contro il tempo per perfezionare tutta la documentazione necessaria.

Tra i club che sono sospesi c’è anche il Legnano alle prese con una situazione particolarmente delicata su due fronti diversi. Il primo riguarda un’inchiesta giudiziaria ad Alessandria che tocca il presidente Enea Benedetto e relative all’epoca in cui aveva guidato proprio la società calcistica piemontese. I pm di Legnano hanno disposto – riferisce ‘Il Giorno’ – il sequestro delle quote societarie del Legnano appartenenti a Benedetto.

Un dispositivo che sembrerebbe non preoccupare Benedetto, almeno per quel che riguarda l’operatività del Legnano e l’iscrizione al campionato: “La regolare operatività del Legnano non è stata compromessa e non lo sarà – le parole del patron -. Non ho nulla da temere, posso dimostrare la correttezza, legittimità e liceità del mio operato ad Alessandria e la mancanza dei presupposti per il sequestro. Questo non intacca la nostra volontà e determinazione nel procedere con l’iscrizione della squadra e nell’eventuale richiesta di ripescaggio”.

Anche il legale di Benedetto professa tranquillità e si dice convinto che a giorni arrivare l’annullamento del provvedimento e quindi lo svincolo delle quote societarie. Il club però deve far fronte anche ad un altro capitolo molto delicato.

Legnano, iscrizione a rischio: c’è anche un ricorso alla Figc

Si tratta del mancato pagamento degli emolumenti a calciatori e dirigenti, almeno stando a quanto dichiarato a ‘sportlegnano.it’ da Stefano Vercellotti.

Il dirigente spiega la promessa fatta da Benedetto a lui e ad alcuni calciatori sui pagamenti da corrispondere tra il 31 maggio e il 3 giugno: “Le promesse non sono state mantenute, lasciando i giocatori senza pagamento. Da lunedì non risponde al telefono: se non riceveremo quanto concordato non firmeremo le liberatorie necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato”.

Infine, sul Legnano c’è anche un’inchiesta della Procura della Figc, attivata dallo stesso Benedetto dopo la pesante sconfitta nei playout di Serie D contro la Castellanzese. Una situazione bollente che mette a rischio l’iscrizione del Legnano al campionato di Eccellenza.