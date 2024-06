“Accordo fatto”: la Juventus chiude un altro affare da 50 milioni

La Juventus chiude un altro affare da cinquanta milioni di euro: oltre alla trattativa per Doulgas Luiz, c’è un altro accordo in via di definizione

Tutto fatto, accordo chiuso: la Juventus potrebbe perfezionare un affare da cinquanta milioni di euro, un vero colpaccio per la società bianconera.

Giuntoli sta lavorando in maniera intensa alla costruzione della rosa da mettere a disposizione di Thiago Motta: si avvicina la fumata bianca per Douglas Luiz, con la trattativa con l’Aston Villa che si concentra ora sul cash che i bianconeri dovranno versare nelle casse dei Villans dove finiranno anche McKennie e Iling Junior.

Ma non è di mercato il colpo da cinquanta milioni di euro che la società piemontese avrebbe già chiuso e perfezionato e che sarebbe soltanto da ratificare. Si parla di sponsor con l’addio di Jeep alla maglia della Juventus che ha lasciato libero lo spazio che ora potrebbe essere occupato da un nome importantissimo a livello internazionale.

Juventus, nuovo sponsor da 50 milioni

A parlare del possibile nuovo sponsor della Juventus è Luca Momblano a ‘juventibus’, entrando nel dettaglio dell’intesa che potrebbe portare una cifra cospicua nelle casse del club bianconero.

Momblano nel corso del suo intervento ha, infatti, spiegato: “La Juventus avrebbe chiuso un accordo con uno sponsor importantissimo e non è Jeep. L’accordo pluriennale, ripetiamo già chiuso, sarebbe dal punto di vista economico migliorativo rispetto a quello precedente, parliamo di una cifra superiore ai 40 milioni di euro che potrebbero arrivare anche a 50”.

Un affare che sarebbe molto importante dal punto di vista economico per le casse della Juventus, ma anche per calciomercato con Giuntoli che lavora anche all’affare Koopmeiners, dopo aver perfezionato l’arrivo di Di Gregorio dal Monza.