“Troppi 50 milioni per Buongiorno”: doppio annuncio Napoli-Milan | ESCLUSIVO

L’avviso sul costo del cartellino fissato dal Torino per la partenza del suo difensore centrale in esclusiva a ‘Ti Amo Calciomercato’

E’ stata fino a questo momento soprattutto l’estate degli allenatori nel campionato italiano. Diverse big come Juventus, Milan, Napoli e Lazio hanno scelto di cambiare allenatore, così come Bologna, Fiorentina e Torino, ma non solo. A commentare i numerosi avvicendamenti, in esclusiva su ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda su ‘Tv Play’ ha parlato il tecnico Walter Novellino.

L’allenatore, per prima cosa, non ha condiviso la scelta dell’Udinese di non proseguire con Cannavaro: “Mi è dispiaciuto molto per Cannavaro. La famiglia Pozzo ha un suo modus operandi sugli stranieri per l’Udinese e così hanno fatto anche per l’allenatore. C’è rammarico per gli allenatori italiani. Il Venezia fa la scelta giusta scegliendo Di Francesco. E’ molto bravo tatticamente e tecnicamente, poi è chiaro che dipenderà dai giocatori che avranno. In Serie B mi sono piaciuti più di tutti”.

Tornando alle mosse delle big, invece, il tecnico si è posto qualche punto di domanda su due club in particolare: “Mi incuriosiscono Baroni alla Lazio e Conte al Napoli. Thiago Motta è un grande, ma gli altri due sono in piazze difficili che chiedono molto dopo un anno difficile. Italiano è stato troppo contestato e meritava di vincere la Conference, mi è dispiaciuto veramente tanto. Sono curioso anche di Palladino alla Fiorentina”.

Novellino avvisa il Napoli: “50 milioni per Buongiorno sono troppi

Passando alle principali operazioni di calciomercato di questa estate, Walter Novellino si è detto poco convinto della valutazione fatta dal Torino per Alessandro Buongiorno.

Una cifra del genere, secondo l’allenatore, avrebbe senso solo se si trattasse di un attaccante. Per questa ragione, Novellino ha applaudito il tentativo del Milan nei confronti di Zirkzee. Le sue parole: “50 milioni per Buongiorno sono troppi. Li spenderei per un attaccante. Infatti il Milan fa bene a investire certe cifre per Zirkzee. Mi piace veramente tanto ed è perfetto per Fonseca. A Napoli deve andare Lukaku”.