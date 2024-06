Giuntoli non si smuove e il rinnovo si allontana: addio più vicino

La Juventus sta affrontando un po’ di rinnovi di contratto, con Giuntoli che tiene forte la sua posizione: un addio si avvicina

Uno dei temi più caldi in casa Juventus in queste settimane è quello che coinvolge i rinnovi di contratto. Diverse sono le situazioni a cui Cristiano Giuntoli vuole mettere ordine: a partire da Federico Chiesa e Adrien Rabiot.

Se il contratto di Chiesa (in scadenza nel 2025) permette di prendersela con maggiore calma, quello di Adrien Rabiot chiama invece maggiore fretta. Il francese dal prossimo 30 giugno sarà ufficialmente svincolato e potrà accasarsi in un nuovo club. Intanto, proseguono i dialoghi tra la dirigenza bianconera e la mamma-agente del giocatore per comprendere se esiste la possibilità di andare avanti insieme con un rinnovo di contratto. Al momento, però, la distanza tra le parti è ancora ampia.

Juventus e Rabiot, distanza importante: Giuntoli valuta tutte le opzioni

È importante da tenere presente che in caso di separazione da Adrien Rabiot, la Juventus dovrà acquistare due centrocampisti titolari anziché uno solo: il primo obiettivo per la mediana resta Teun Koopmeiners, ma senza il francese non basterebbe il suo arrivo a Torino.

Ecco perché Cristiano Giuntoli sta approfondendo i dialoghi con l’entourage di Rabiot per il rinnovo di contratto. Un passaggio fondamentale è che il giocatore potrà usufruire ancora del Decreto Crescita, permettendo così alla società di risparmiare sul lordo dell’ingaggio. La dirigenza della Juventus offre un contratto pluriennale da 7 milioni netti a stagione per blindare il centrocampista, che in questa settimana dovrà dare una risposta definitiva al club: accettare l’offerta oppure lasciare Torino una volta per tutte. Giuntoli non si smuoverà da questa proposta e, nonostante Thiago Motta abbia dato un parere positivo alla sua permanenza, la Juventus non è disposta a dissanguarsi per trattenere Rabiot sotto la Mole. Tutto ora è nelle mani del giocatore e della mamma-agente, la temibile Madame Veronique.