Esclusione dal campionato, la decisione coinvolge anche il Milan

La decisione era nell’aria ma ora è definitiva: esclusione dal campionato con il coinvolgimento anche del Milan

La corsa contro il tempo non ha portato gli effetti sperati. Inutile i documenti presentati al fotofinish: l’Ancona non è iscritto al campionato di Serie C.

La Covisoc ha analizzato la documentazione delle sessanta squadre della terza divisione italiana e ha deciso di escludere il club marchigiano per la mancanza dei requisiti richiesti. Una decisione che era nell’aria da qualche giorno, ma che oggi ha avuto il crisma dell’ufficialità. Niente più Ancora in Serie C quindi con l’inevitabile delusione dei tifosi della società biancorossa che sono scesi in piazza per provare a difendere la categoria.

Non è andata così con il Milan che ora potrà beneficiare dell’esclusione dell’Ancona: sarà l’Under 23 rossonera, infatti, la squadra a completare il quadro della prossima stagione, andando a fare compagnia ad Atalanta e Juventus, club di Serie A che già hanno preso parte al campionato della Lega Pro con le squadre B.

Il Milan Under 23 in Serie C dopo l’esclusione dell’Ancona

Per l’iscrizione del Milan Under 23 alla prossima Serie C si attende ora solo l’ufficialità, anche se – regolamento alla mano – si tratta soltanto di un passaggio formale.

I rossoneri vedranno Bonera in panchina, con l’ex difensore alla prima esperienza del genere dopo aver allenato la squadra maggiore nell’amichevole di fine maggio contro la Roma. Jovan Kirovski sarà il direttore sportivo che avrà il compito di formare la rosa: la squadra sarà formata dai baby che hanno fatto la spola tra prima squadra e primavera (come Simic, Jimenez e Zeroli) ma anche dai giovani che rientreranno dai prestiti e che non saranno mandati nuovamente in giro ma resteranno a Solbiate Arno dove giocherà l’Under 23 rossonera.