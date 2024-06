Era uno dei pilastri della squadra: UFFICIALE addio Milan a zero

Il Milan non ha trovato un’intesa con l’entourage del ragazzo per il rinnovo del contratto in scadenza a fine mese

Mercato rovente in casa Milan. I rossoneri sono sempre più vicini a Zirkzee e hanno appena blindato Camarda, il gioiello della Primavera. A proposito della squadra under 19, andrà via a zero uno dei pilastri – spesso aggregato alla prima squadra – della formazione che è stata allenata da Ignazio Abate e che quest’anno è arrivata fino alla finale di Youth League, persa contro l’Olympiacos per 3-0.

Parliamo di Clinton Nsiala, difensore francese col vizio del gol (4 in stagione) e in scadenza il 30 giugno. A meno di clamorosi ribaltoni, il futuro del classe 2004 sarà però lontano da Milano.

Il club di Red Bird non ha infatti trovato un accordo con l’entourage del ragazzo per il rinnovo del contratto. Non ci sono margini per un’intesa, Nsiala lascerà i rossoneri tre anni dopo il suo arrivo dal Nantes. Si tratta di una perdita importante, dato che il ventenne – accasatosi subito ai Glasgow Rangers – avrebbe fatto comodo anche alla squadra Under 23 che debutterà l’anno venturo.