Colpo di scena Allegri, doppia offerta in Serie A: ecco cosa è successo

L’ultima indiscrezione sulla situazione di Max Allegri apre nuovi scenari sugli sviluppi della vicenda

Dopo l’ufficialità della rescissione consensuale con la Juventus, Max Allegri ha chiuso definitivamente la questione legata al suo addio alla “Vecchia Signora”. A questo punto le indiscrezioni relative al futuro del tecnico livornese stanno ritornando a calamitare l’attenzione mediatica.

Sondato in tempi e in modi diversi dai club sauditi, l’ex allenatore bianconero non ha ancora ricevuto proposte concrete dai club europei. Nei giorni scorsi, però, si era parlato di un possibile interessamento della Lazio per l’ex tecnico della Juventus. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha fornito ulteriori dettagli a riguardo. Secondo Mecca, infatti, Lotito avrebbe effettivamente contattato Allegri per ascoltarne le richieste economiche. Un contatto esplorativo che, come si è visto, non è poi sfociato in una trattativa concreta. Qualche mese prima della sua “candidatura” al club biancoceleste, però, Allegri tramite il suo entourage si sarebbe proposto anche ad un altro club di Serie A.

“Allegri si è proposto al Milan”: l’ultimo retroscena sull’ex allenatore della Juve

Dopo aver intuito le scelte della Juventus sul nuovo allenatore, Allegri si sarebbe infatti “proposto” al Milan. Il tutto sarebbe avvenuto un mese e mezzo fa, quando i rossoneri non avevano ancora affondato il colpo per Fonseca. Di seguito l’intervento di Mecca in questione:

“Allegri? Un mese e mezzo fa l’entourage lo propose al Milan. Ai rossoneri Allegri è un profilo che aziendalmente non dispiace, è chiaro. Le richieste, però, all’epoca erano alte perché voleva una cifra vicina a quella della Juve. Il Milan ha sondato ovviamente poi altri profili. Nell’ultimo periodo Allegri ha aperto la disponibilità ad abbassare la richiesta. Che poi il Milan ufficializzi Fonseca e che magari ci abbia fatto un pensiero e che questa cosa su Allegri sia arrivata troppo tardi lo sapremo con l’ufficialità di Fonseca, così come Lotito ha ascoltato le richieste di Allegri”.