Addio Real Madrid per la Serie A, c’è l’offerta per Joselu. L’indiscrezione sull’attaccante dei Blancos neo campione d’Europa

Una big di Serie A avrebbe messo gli occhi su Joselu del Real Madrid. Dalla Spagna si parla addirittura di un’offerta per l’attaccante dei ‘Blancos’.

Il club interessato sarebbe il Napoli di Antonio Conte. “Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale”, sono state le prime parole del neo allenatore azzurro. Dalle parole ai fatti: uno dei primi obiettivi del club di De Laurentiis potrebbe diventare proprio Joselu.

Calciomercato Napoli, dalla Spagna: offerta al Real Madrid per Joselu

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital’, il Napoli sarebbe pronto a fare un’offerta per Joselu su richiesta di Antonio Conte. Il club azzurro, come noto, è alla ricerca di sostituti del partente Osimhen.

Tuttavia, la società di Florentino Perez sembra intenzionata a trattenere Joselu in rosa. L’attaccante non è stato un titolare di Ancelotti, ma si è rivelato comunque decisivo nella storica cavalcata dei ‘Blancos’ per la vittoria di Liga e Champions League. Napoli avvisato dunque: il Real vuole tenere Joselu.