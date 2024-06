600 milioni dall’Arabia per acquistare la big di Serie A: arriva l’annuncio del Presidente

600 milioni dall’Arabia Saudita per acquistare la big di Serie A, è arrivato l’annuncio definitivo del Presidente del club. Le sue dichiarazioni

Negli ultimi giorni si è parlato di un’offerta araba da 600 milioni di euro per l’acquisto di una big di Serie A. È arrivato l’annuncio definitivo del Presidente.

Il club in questione è la Lazio. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’, Claudio Lotito ha annunciato: “Non la vendo, la lascerò a mio figlio, lo ribadisco. È arrivata un’offerta araba da 600 milioni? A parte che non c’è nulla di vero, per me questo club vale il doppio. Ci sono solo 250 milioni di patrimonio immobiliare e non ci penso proprio”. Il patron della società biancoceleste non ha alcuna intenzione di vendere.

Lazio, Lotito non vende e manda un messaggio ai tifosi: “Attenzione a istigare all’odio”

Lotito deve fare i conti anche con la dura protesta della Curva Nord e dei tifosi nei suoi confronti: “Sulla protesta non c’è un comunicato firmato, non sono state chieste le autorizzazioni alla Questura. Attenzione a istigare all’odio”.

Infine, sul calciomercato e sulla questione stadio: “Se tutto andrà bene, centrerò tre colpi subito. Per il progetto dello stadio stiamo ultimando le verifiche, non manca molto”. Sono settimane delicate anche in casa Lazio dopo l’avvicendamento Tudor-Baroni.