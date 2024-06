Zeman è già pronto per tornare: l’annuncio del boemo

Zeman è già pronto per tornare in panchina dopo i problemi degli ultimi mesi. Le parole del tecnico boemo

Zdenek Zeman è già pronto per tornare. L’allenatore è stato ospite del congresso medico “Il cuore, un mare di onde difficili da cavalcare”, organizzato dal gruppo Synergo all’Hotel Esplanade di Pescara.

Il boemo ha superato i problemi cardiaci dell’ultimo periodo, annunciando di voler già tornare in panchina: “Sto meglio, piano piano voglio tornare a fare quello che amo che è allenare. Voglio ringraziare veramente Guarracini per come mi ha curato”.

Zeman ha parlato anche dell’ultima esperienza di Pescara: “Il Pescara? Per me alla fine è stata una delusione, pensavo finisse meglio. Già quando c’ero io ero molto deluso, dopo le prime sei o sette partite fatte bene non siamo riusciti a fare quello che volevamo”. A pochi mesi dall’addio al club abruzzese, il tecnico vuole già tornare ad allenare.