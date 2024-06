The Coach Experience V, da De Rossi ad Inzaghi: i protagonisti dell’incontro

Si è concluso l’importante incontro didattico di aggiornamento per centinaia di allenatori promosso dall’AIAC

Tra le diverse iniziative promosse dall’AIAC, quella andata in scena alla Fiera di Rimini ha calamitato non poche attenzioni da un punto di vista mediatico. “The Coach Experience”, evento di aggiornamento per gli allenatori che si è protratto per tre giorni, giunto alla sua quinta edizione, ha coinvolto direttamente o indirettamente diversi allenatori di Serie A come De Rossi ed Inzaghi.

Proprio il tecnico della Roma ha tenuto una lezione in Aula magna alla quale hanno partecipato oltre 400 allenatori. Alla kermesse non è mancato neanche il video saluto di Simone Inzaghi, anche se in veste di docente si è presentato il vice dell’allenatore piacentino, Farris. L’incontro è stato poi impreziosito dalla presenza dei nove allenatori primi classificati dei rispettivi gironi della Serie A oltre che da Alessandro Spugna, protagonista di una stagione trionfale alla guida della Roma femminile.

Il padrone di casa è stato sicuramente Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio. La tre giorni no stop ha visto quasi 90 ore di lezioni, tra aula e campo con mille presenze medie giornaliere. Spazio anche alle iniziative Aiac Onlus, con particolare attenzione ai temi riguardanti l’inclusione e la disabilità, tematiche divenute sempre più centrali e sentite come parte integrante del processo di crescita dei vari settori.