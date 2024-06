Milan, assist all’Inter nel derby di mercato: vale 30 milioni

Intreccio di mercato tra Milan e Inter che favorisce i nerazzurri: la mossa del Diavolo fa sorridere i campioni d’Italia

Le vie del calciomercato sono infinite e possono riservare sorprese inattese. Nella sfida a distanza che già riparte tra Milan e Inter, per la supremazia cittadina e anche nazionale, capita che una mossa dei rossoneri possa in realtà rivelarsi molto utile ai nerazzurri e tramutarsi in un assist per loro.

Intrecci che portano in Inghilterra, precisamente all’Aston Villa. Appena tornato in Champions League, il club britannico ha però necessità di operare diverse cessioni, come sappiamo. Tra le varie operazioni sul tavolo, anche l’affare Douglas Luiz con la Juventus, come raccontato su Calciomercato.it.

Giocatore in uscita, anche Cash, laterale destro che piace molto al Milan. Se i rossoneri dovessero concretizzare a breve l’acquisto (l’Aston Villa deve incassare entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario), i britannici avrebbero poi i fondi per fiondarsi su Dumfries, che l’Inter valuta 30 milioni di euro. Fondi che poi i nerazzurri potrebbero a propria volta utilizzare per il mercato.