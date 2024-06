L’Inter condanna la Juve, addio Rabiot: si chiude il triangolo con Londra

Il destino di Adrien Rabiot alla Juve è ancora decisamente incerto. L’Inter è pronta a condannare i diretti rivali per il centrocampista, in un accesso triangolo con Londra

Eppure, le cose sembravano mettersi al meglio con l’arrivo di Thiago Motta in panchina. I due si conoscono fin dai tempi del PSG e le caratteristiche del mediano sarebbero particolarmente utili all’ormai ex Bologna, sia in fase di copertura, sia nella proposizione del gioco. L’accordo economico, però, non è ancora arrivato e non è detto arrivi mai, con diverse big europee all’orizzonte e pronte a convincere il ragazzo a lasciare la Vecchia Signora dopo diversi anni decisamente altalenanti.

Ad aggravare la situazione potrebbe pensarci l’Inter. I nerazzurri erano stati direttamente accostati al francese, ma in realtà si sentono a posto così a centrocampo con l’arrivo di Piotr Zielinski e preferirebbero privilegiare l’acquisto di un nuovo difensore e di un quinto attaccante, oltre al portiere da affiancare a Yann Sommer, ovviamente.

A chiudere il triangolo con nerazzurri e bianconeri, potrebbe esserci una delle maggiori big inglesi e che ha bisogno di avviare un progetto totalmente diverso a partire da quest’estate. Stiamo parlando del Chelsea che, dopo l’ennesima stagione al di sotto delle aspettative e nonostante i tanti soldi spesi negli ultimi anni, non ha centrato neanche un posto in Europa e ha deciso di ripartire dalle idee di Enzo Maresca.

L’Inter fa muro per Barella: Maresca piomba su Rabiot

Maresca, da buon italiano e attento alle dinamiche della Serie A, ha subito messo nel mirino Nicolò Barella e il Chelsea sarebbe stato disposto ad accontentarlo con una somma veramente importante da destinare all’Inter e al ragazzo. Il rinnovo di contratto della mezzala, però, è sempre più vicino: la firma è imminente e non ci sono più dubbi sulla sua permanenza a Milano.

Per questa ragione, il Chelsea sta già pensando a profili simili su cui potrebbe ripiegare e l’intenzione è convincere Rabiot a trasferirsi in Blues, con un ingaggio importante e un contratto piuttosto lungo. Il francese può accettare, in caso di mancato accordo con la Juve, e chiudere così la sua avventura in Italia.