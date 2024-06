Juventus in allarme, irrompe il Barcellona: assegno da 50 milioni

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sul suo futuro. Atletico Madrid e Barcellona potrebbero insidiare la Juventus nella corsa ad un obiettivo bianconero

In attesa di annunciare ufficialmente l’arrivo di Thiago Motta, la Juventus si è mossa con largo anticipo per impostare nelle loro linee essenziali i primi affari della sessione estiva di calciomercato. Dopo aver definito la cessione di Kaio Jorge, Giuntoli sta provando a stringere i tempi per i due obiettivi considerati prioritari dalla Juventus: Koopmeiners e Calafiori.

Ormai definita nelle sue linee essenziali la trattativa per Di Gregorio, in casa bianconera continua a tenere banco la questione legata al futuro di Federico Chiesa. Dopo non aver accettato la proposta della Juventus di un rinnovo ponte, l’ex esterno offensivo della Fiorentina è finito nel mirino di diversi club, in Italia e all’estero. Dal canto suo la “Vecchia Signora” ha cominciato a monitorare altri profili per rinforzare le corsie esterne, a cominciare da quel Greenwood accostato in tempi e in modi diversi alla Juve e che negli ultimi giorni sembra essere ritornato alla moda.

Calciomercato Juventus, Barcellona e Atletico Madrid su Greenwood: la richiesta dello United

Dopo una stagione esaltante in prestito al Getafe, l’esterno inglese ha visto lievitare esponenzialmente la sua valutazione. Sondato già nei mesi scorsi dalla Juventus, Greenwood sarebbe finito al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato.

Secondo quanto evidenziato da Marca, infatti, sulle tracce del classe ‘2001 si sarebbero messi anche Atletico Madrid e Barcellona, a caccia di rinforzi importanti con cui rivitalizzare le rispettive batterie di esterni. Sia i Colchoneros che i blaugrana, però, si sarebbero fermati ai primi sondaggi esplorativi una volta recepita la valutazione iniziale che il Manchester United fa del calciatore: almeno 50 milioni di euro. Cifra ritenuta elevata dai due club spagnoli, che a quel punto non hanno deciso di affondare il colpo. Qualora dovesse effettivamente essere confermata la richiesta del club inglese, però, anche per la Juventus diventerebbe piuttosto complicato riuscire ad imbastire l’operazione.