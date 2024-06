Infortunio al ginocchio per Mbappe: allarme Francia

Allarme in casa Francia, infortunio al ginocchio per Mbappe

A caccia di un titolo che manca da 24 anni, soltanto sfiorato sette anni fa. La Francia punta a tornare sul trono d’Europa e si affida in primis a Kylian Mbappe, che pochi giorni prima del via della kermesse continentale, ha annunciato la sua firma con il Real Madrid.

In preparazione del torneo, con la Francia inserita nel gruppo D insieme a Polonia, Austria e Olanda, i transalpini, dopo aver giocato un’amichevole contro il Lussemburgo, scenderanno in campo oggi contro il Canada. Un match che però non vedrà impegnato Mbappe, almeno sicuramente non dal primo minuto. Il capitano transalpino infatti sta affrontando una fastidiosa contusione al ginocchio e non verrà schierato dall’inizio contro i nordamericani.

Problema al ginocchio per Mbappe, niente match contro il Canada

Lo sottolinea ‘L’Equipe’, che riferisce come nel match in programma a Bordeaux il titolare sarà Olivier Giroud, ormai prossimo a concludere la sua esperienza in nazionale.

Vittima dalla settimana scorsa del mal di schiena, che gli ha impedito di partecipare a due sedute di allenamento, il capitano dei ‘Blues’ è rallentato da una contusione al ginocchio. Da qui la decisione di Deschamps di non schierare il nuovo acquisto del Real Madrid. Un campanello d’allarme quindi per la nazionale francese, tra le grandi favorite per la vittoria finale, ma non sembra nulla di preoccupante. Mbappe ha anche siglato una rete contro il Lussemburgo e l’ipotesi che possa non essere a disposizione per l’Europeo oltre che saltare la prima gara della kermesse, in programma il 17 giugno a Dusseldorf contro l’Austria, sembra davvero remota e quasi impossibile che possa concretizzarsi.