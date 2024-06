Giuntoli è scatenato: coppia da sogno per Thiago Motta

Giuntoli vuole costruire una squadra all’altezza per Thiago Motta in vista della prossima stagione: il Dt della Juventus insiste su due piste in particolare

La Juventus lavora al grande colpo a centrocampo e Teun Koopmeiners resta sempre in cima alla lista dei desideri di Giuntoli.

Il Football Director bianconero spinge per il gioiello olandese, alla ricerca dell’incastro giusto per strappare il sì dell’Atalanta, che piano piano si sta arrendendo all’idea di privarsi del suo diamante pregiato. La Juve spinge e ha già trovato una bozza d’intesa con il giocatore, attratto anche dalla possibilità di essere allenato da Thiago Motta. Per Koopmeiners è arrivato ovviamente anche il benestare del tecnico ex Bologna, che inoltre spera anche nella permanenza di Adrien Rabiot alla Continassa. Nonostante la partenza del mentore Allegri, anche Thiago Motta nutre grande stima nel francese e il rapporto tra i due è ottimo pure fuori dal campo visti i trascorsi al Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, il piano di Giuntoli: Koopmeiners insieme a Rabiot

Giuntoli ha intensificato nelle ultime settimane i contatti con la mamma-agente Veronique e filtra sempre più fiducia per la conferma sotto la Mole del numero 25.

La dirigenza della Juventus vorrebbe chiudere la pratica prima dell’inizio degli Europei, permettendo così al giocatore di scendere in campo con maggiore tranquillità con la maglia della propria nazionale. La ‘Vecchia Signora’ mette sul piatto un pluriennale (due anni più opzione) a poco meno di 8 milioni di euro a stagione per Rabiot, che negli ultimi tempi non ha ricevuto comunque offerte concrete dalle big estere. La Juve adesso attende con fiducia una risposta dal giocatore e con Thiago Motta che gongola in attesa dell’ufficialità in panchina: l’accoppiata Rabiot-Koopmeiners può diventare realtà nel centrocampo bianconero.