Frenata Vlahovic: il piano della Juve allontana il rinnovo

Complicazioni per il rinnovo di contratto di Vlahovic: c’è distanza tra le parti per il prolungamento dell’accordo

Un attacco completamente stravolto. È quello che si potrebbe ritrovare ad allenare Thiago Motta alla Juventus nella prossima stagione.

I nodi nel reparto offensivo bianconero sono diversi, partendo da Federico Chiesa: l’attaccante ha preso tempo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 e piace a Napoli e Roma che stanno valutando la possibilità di provare ad acquistarlo. Chiesa, ma non solo perché c’è Kean che potrebbe andare via, mentre Yildiz è uno dei pilastri del nuovo progetto juventino.

Lui, come Vlahovic, per il quale però le cose sono meno semplici di come potrebbero apparire. A far preoccupare la Juventus è l’ingaggio a salire del bomber serbo, che toccherà i 12 milioni di euro a stagione. Troppi per il nuovo corso bianconero ed, infatti, Giuntoli vorrebbe prolungare l’accordo in scadenza nel 2026, rivedendo al ribasso l’ingaggio.

Calciomercato Juventus, distanza per il rinnovo di Vlahovic

La Juventus vuole trovare un’intesa con il bomber serbo e spinge per una riduzione importante dell’attuale stipendio, molto vicina ad un terzo dell’ingaggio percepito a partire dalla prossima stagione dal serbo (12 milioni appunto).

Una volontà che ha aperto una certa distanza tra le parti che nelle prossime settimane bisognerà provare a limare per evitare che le cosi si complichino. Intanto, sempre in attacco, c’è da valutare l’infortunio di Milik, costretto ad operarsi e a saltare Euro2024. È tornato così di moda il nome di Alvaro Morata, in uscita dall’Atletico Madrid.

Per il terzo ritorno a Torino servirà però un sacrificio da parte dell’attaccante: anche in questo caso, infatti, è necessario una riduzione dell’ingaggio percepito a Madrid per poter tornare a vestire la maglia bianconera.