Dal Napoli alla Juve: “Ha già firmato il contratto”

L’affare sembra ormai già stato definito: dal Napoli alla Juventus, il contratto è già stato firmato. Tutti i dettagli

Asse bollente tra Napoli e Juventus. Diversi i calciatori che potrebbero fare il tragitto dalla Campania al Piemonte e viceversa, dopo che la rotta negli ultimi anni è già stata trafficata a livello dirigenziale.

Lo scorso anno fu Giuntoli a lasciare il Vesuvio per trasferirsi a Torino, quest’anno è toccato a Pompilio imitarlo, mentre Manna ha fatto il percorso inverso. Quest’estate, invece, potrebbe esserci movimento anche da parte di calciatori: Federico Chiesa, ad esempio, piace al Napoli, mentre Giovanni Di Lorenzo è ambito dalla Juventus.

Via vai intenso, ma anche incroci di mercato che vedono coinvolte le due società: obiettivi comuni per Manna e Giuntoli, come Hermoso ad esempio, ma non solo. C’è un altro difensore che è stato spesso accostato a bianconeri e azzurri e che ora sembrerebbe aver già trovato una nuova squadra: Robin Le Normand.

Calciomercato Juventus e Napoli, Le Normand ha firmato

Il 27enne difensore, cresciuto nelle giovanili della Real Sociedad, potrebbe lasciare la società di San Sebastian e trasferirsi all’Atletico Madrid.

Anzi, stando a quanto riportato da ‘Radio Nacional’, sarebbe già stato firmato il contratto per il trasferimento del calciatore alla corte di Diego Simeone. I Colchoneros il prossimo anno perderanno Savic ed Hermoso, entrambi via a parametro zero, ed hanno puntato su Le Normand per rinforzare il pacchetto arretrato. Nella trattativa, inoltre, sarebbe stato inserito anche Javi Galan che già da gennaio ha giocato in prestito con la Real Sociedad.

Niente da fare quindi per Juventus e Napoli che dovranno spostare le loro mira su un altro difensore con la possibilità che le loro strade si incrocino ancora.