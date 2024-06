Buffon esulta tre volte: “Una grande stagione”

Tripla esultanza per Gianluigi Buffon: l’ex portiere non dimentica di celebrare la Juventus

Quando manca meno di una settimana all’inizio degli Europei, il capo delegazione della Nazionale italiana può già esultare.

Gianluigi Buffon festeggia… tre volte. L’ex portiere, attuale capo delegazione della Nazionale italiana che tra meno di una settimana inizierà il suo percorso a Euro 2024 dopo l’amichevole di questa sera con la Bosnia, ha ben più di un motivo per festeggiare quando la stagione 2023/2024 è ormai agli sgoccioli.

L’ex portiere, ritiratosi un anno fa dopo l’ultima esperienza tra i pali del Parma, ha vissuto una giornata dal sapore speciale prima di seguire l’amichevole degli azzurri al ‘Carlo Castellani’ di Empoli. L’ex estremo difensore, infatti, ha esultato per la promozione in Serie B della Carrarese, tornata nella serie cadetta dopo 76 anni dall’ultima partecipazione. Decisiva la vittoria per 1-0 nel ritorno della finale play-off contro il Vicenza dopo lo 0-0 maturato nella sfida d’andata.

Carrarese in Serie B, esulta anche Gianluigi Buffon

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Buffon ha svelato di essere stato “in costante aggiornamento con i miei amici” a partire dalle 17.30.

Per Buffon e per tutto il popolo della Carrarese è stata “una giornata bellissima che chiude una grande stagione”. Già, perché l’ex portiere ha potuto celebrare tra successi: “La Juventus ha vinto la Coppa Italia, il Parma è tornato in Serie A e ora la Carrarese ha compiuto una incredibile impresa”.

Dunque, dopo aver esultato per i successi di Juventus e Parma, le squadre che hanno segnato la sua carriera da portiere, Gianluigi Buffon può gioire anche per la promozione in serie cadetta della Carrarese, autentica sorpresa dei play-off di Serie C. Un amore storico quello di Buffon per la Carrarese: nativo di Carrara e quindi tifoso della squadra della sua città, nel 2012 rilevò le quote del club, salvo poi decidere di lasciare dopo tre anni