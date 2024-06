Tegola Juventus, UFFICIALE: torna e si opera al ginocchio

L’ultima amichevole disputata dalla Polonia non ha portato in dote buone notizie. Tegola per la Juventus: le ultime dopo l’infortunio

La fase di preparazione in vista di Euro 2024 sta arrivando al culmine. L’inizio della competizione si avvicina sempre di più ma non arrivano buone notizie per la Polonia di Lewandowski, che deve fare la conta degli infortunati.

Arkadiusz Milik ha rimediato un infortunio al ginocchio nell’amichevole contro l’Ucraina, e sarà quindi costretto a saltare gli Europei. A confermare l’esclusione del centravanti della Juventus da Euro 2024 ci ha pensato la stessa federazione polacca che in una nota ufficiale ha anche evidenziato che il giocatore tornerà al club d’appartenenza e sarà costretto a sottoporsi ad un intervento in artroscopia al ginocchio.

Grave ma meno del previsto quindi il problema di Milik, che non dovrebbe aver incassato danni al crociato. Una situazione dunque che potrebbe tenerlo ai box tra le 3 e le 6 settimane. Una sorta di ‘pericolo scampato’ visti i precedenti dell’attaccante juventino che in carriera ha già avuto grossi infortuni alle ginocchia.