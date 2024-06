Si è promesso alla Juventus, club irritato: l’affare è rimandato

Per la Juventus si complica l’affare in difesa: il calciatore vuole solo i bianconeri, ma il club è indispettito

Non può bastare la volontà del calciatore, serve anche accontentare il club: la Juventus si trova davanti ad un ostacolo non di poco conto nell’affare Calafiori.

Il difensore del Bologna è l’obiettivo primario per la retroguardia da consegnare a Thiago Motta che presto diventerà ufficialmente il nuovo allenatore bianconero. Giuntoli da tempo ha messo il 22enne romano, convocato da Spalletti per Euro2024, in cima alla lista dei desideri e sta provando ad accelerare i tempi per il suo acquisto.

Missione non semplice da attuare perché i felsinei, dopo aver perso l’allenatore ed essere quasi certi dell’addio di Zirkzee, non hanno intenzione di continuare a smontare la rosa che ha conquistato la qualificazione in Champions League. Una situazione che contrasta con la volontà di Calafiori che è quella di accettare la corte della Juventus. A questo proposito emerge una indiscrezione sullo stato della trattativa tra i bianconeri e il Bologna per il difensore.

Calciomercato Juve, Calafiori vuole mantenere la parola

Il futuro di Riccardo Calafiori potrebbe essere svelato soltanto tra qualche settimana. Non sembra, infatti, che l’affare possa decollare in breve tempo, sicuramente non prima dell’inizio di Euro2024.

È questo quanto sostiene Luca Momblano, intervenuto a ‘juventibus’ per fare il punto sulla trattativa: “A differenza di quello che sembrava Calafiori non si può fare prima dell’Europeo – le sue dichiarazioni – . Il Bologna è molto indispettito e isterico sulla situazione, ci sono sondaggi da diversi club ma il giocatore chiede di mantenere la parola data alla Juve”.

Resta quindi da vedere se alla fine la società rossoblù acconsentirà al trasferimento di Calafiori alla Juventus, andando incontro alla volontà del giocatore, e quale sarà l’eventuale accordo economico per la cessione.