Nuovo club per i Friedkin: mirino in Premier

La famiglia Friedkin, già proprietaria della Roma, potrebbe mettere le mani su un altro importante club. Mirino in Premier League: le ultime dall’Inghilterra

L’Everton, sotto la presidenza di Farhad Moshiri, è da tempo alla ricerca di potenziali acquirenti per cambiare quindi il corso del futuro del club di Liverpool.

La società inglese ha peraltro vissuto una stagione piuttosto particolare, culminata comunque con la salvezza nonostante tutte le problematiche del caso. Intanto in ambito futuro societario, secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sports UK’ anche la famiglia Friedkin, già proprietaria della Roma, sarebbe tra i gruppi interessati all’acquisizione futura dell’Everton.

Un affare che qualora dovesse andare in porto, al netto della grande concorrenza, porterebbe l’imprenditore americano ad avere il controllo di ben tre società di calcio: appunto la Roma, il Cannes ed eventualmente anche l’Everton.

Il gruppo Friedkin è interessato all’acquisto dell’Everton: la situazione

La notizia lanciata dall’Inghilterra sta facendo rapidamente aumentare il chiacchiericcio anche tra i tifosi, curiosi di capire come andrà ad evolversi la situazione.

Il gruppo Friedkin è quindi intrigato dalla possibilità Everton, storico club inglese che però avrebbe altri quattro o cinque gruppi già interessati. Non è quindi detto che alla fine non si possa arrivare anche ad una proprietà con un numero maggiore di azionisti. I sondaggi sono partiti e i fan dei Toffees sono quindi in attesa di capire quale sarà il destino della propria squadra che ha chiuso l’ultima annata al 15esimo posto a quota 40 punti, nonostante la penalizzazione in classifica che aveva inevitabilmente condizionato la squadra.