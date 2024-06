Nuovo caso Donnarumma in Francia, arriva la sentenza: “Scelta incomprensibile”

Nelle ultime ore il caso Donnarumma non accenna a placarsi tra Italia e Francia: arriva un’altra sentenza pesantissima

Quando si parla di Gianluigi Donnarumma, il pubblico è sempre diviso. Lo è da quando il portiere ha deciso di non rinnovare il contratto con il Milan e sbarcare in Francia, lì dove gli hanno offerto un lauto ingaggio e pensava di dare una svolta decisiva alla sua carriera.

A Parigi ha vinto tanti titoli, ma ha dovuto superare anche molti ostacoli. Prima c’è stata la concorrenza serrata con Keylor Navas, poi le critiche per il suo gioco con i piedi. In molti hanno messo in dubbio le sue qualità, e anche in Italia, ogni volta che è tornato, ha ricevuto spesso aspre contestazioni – è impossibile non ricordare quanto successo a San Siro – tutte figlie però del suo addio al Milan a costo zero.

Negli ultimi giorni è partito un altro tormentone, tutto a marchio francese. Luis Enrique avrebbe deciso di mettere in discussione la titolarità di Donnarumma, una notizia che non ha trovato fin qui conferme. Il tutto proprio nelle ore in cui Buffon ha affermato senza mezzi termini che, a suo avviso, l’ex Milan è il migliore al mondo e alle porte degli Europei, il caso fa discutere anche dalle nostre parti.

Critiche immeritate a Donnarumma: si scatenano i milanisti

L’indiscrezione arrivata dalla Francia ha scatenato anche molti tifosi sul web, impegnati a dire la proprio opinione sulla situazione dell’estremo difensore. C’è chi gli consiglia di lasciare subito Parigi per tornare in una big italiana, chi fa ironia e chi (ancora) ne approfitta per criticarlo, probabilmente più per antipatia.

In particolare, alcuni utenti su X (ex Twitter) sono tornati a valutare le convocazioni di Luciano Spalletti per gli Europei e hanno sottolineato – esagerando, evidentemente… – che avrebbe meritato un posto in lista più Provedel che Donnarumma.

ma poi donnarumma al posto di provedel scelta incomprensibile — ❤️🖤 (@Ross420Super) June 7, 2024

Per quanto il portiere della Lazio abbia comunque fatto molto bene nelle ultime due stagioni, ci sarebbe sembrata una forzatura lasciare a casa uno dei portieri migliori in circolazione. Sicuramente è una provocazione da parte del tifo milanista più che un reale suggerimento. Ora, però, è tempo di stemperare le attenzioni sul portiere e sostenerlo il più possibile, nella speranza che replichi le grandi prestazioni di tre anni fa e faccia di nuovo la differenza come all’Europeo di tre anni fa vinto dall’Italia e in cui è stato nominato miglior calciatore del torneo.