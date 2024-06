L’Inter punta in alto: vuole un titolare di Ancelotti

L’Inter avrebbe effettuato un sondaggio per un titolare del Real Madrid campione d’Europa: la risposta di Ancelotti e dei Blancos

In casa Inter si ragiona sul mercato, ma ovviamente senza nessunissima fretta. Dei titolari nessuno è andato via né probabilmente lo farà, non ci sono quindi calciatori importanti da rimpiazzare ma solo da aggiungere tasselli a completare una cosa competitiva anche per l’Europa. Da mesi Marotta ha chiuso gli ingaggi a parametro zero di Zielinski e Taremi, ma ci sono ancora dei ruoli da sistemare. Come quello del portiere, dove Sommer verrà confermato dopo l’ottima stagione ma servirà un vice all’altezza. Audero tornerà alla Sampdoria, i nerazzurri puntano a un profilo che possa diventare il titolare del futuro crescendo accanto all’austriaco per i primi mesi.

Il nome più caldo fino a qualche giorno fa sembrava il brasiliano Bento, apprezzatissimo da tanti club in Europa con l’Inter che si è mossa con ottimo anticipo e passi importanti. Ad ora, però, la situazione è ferma intorno al talento dell’Athletico Paranaense, soprattutto a causa della valutazione del club che resta alta: almeno 15 milioni di euro. Molto simile il prezzo che l’Udinese fa di Okoye, che come vi abbiamo raccontato è un nome che piace molto alla dirigenza interista non convinta però di spendere così tanto. C’è poi in teoria anche l’opzione Filip Stankovic che ha disputato una buonissima stagione con la Sampdoria e ora vorrebbe fare esperienza in Serie A, ma difficile che i nerazzurri puntino su di lui.

Inter, sondaggio per Lunin col Real Madrid

Senza dimenticare il genoano Martinez, con l’agente che ne ha parlato pochi giorni fa a TVPlay: “Tanti club sono interessati a lui, diversi club europei vogliono capire la sua situazione contrattuale. Ad ogni modo Josep è legatissimo al Genoa, sta benissimo in Liguria. Se un club dovesse manifestare un interesse concreto ne discuteremo insieme”. Secondo ‘Il Giorno’, addirittura l’Inter avrebbe fatto un tentativo per il titolare del Real Madrid.

Il quotidiano oggi in edicola ha fatto il punto sui portieri, rivelando un’indiscrezione di mercato interessante, visto che riporta di un sondaggio per Andriy Lunin del Real Madrid. Un movimento che però è finito subito in un nulla di fatto: l’ucraino va infatti verso il rinnovo con il club guidato da Carletto Ancelotti (ora è in scadenza 2025). Il classe ’99 è stato titolare praticamente per tutto il 2024 salvo fare posto nelle ultime settimane a Courtois che poi ha giocato anche la finale di Champions. Lunin va comunque verso la permanenza con i Blancos: sarà lui l’erede del belga a tutti gli effetti.