Italia, UFFICIALE l’esito degli esami: le ultime sull’infortunio

L’Italia di Luciano Spalletti si avvicina ad ampie falcate all’esordio ufficiale ad Euro 2024 e lo fa registrando una buona notizia da Coverciano

Ad una settimana dalla prima uscita contro l’Albania agli Europei, la nazionale azzurra inizia a registrare buone nuove in merito ad un big della rosa di Luciano Spalletti, reduce da qualche problemino.

Parliamo di Nicolò Barella, che aveva saltato precauzionalmente la sfida amichevole contro la Turchia in funzione di un recupero pieno in vista proprio della prima gara ufficiale ad Euro 2024. Tutto secondo i piani come evidenziato nella nota diramata quest’oggi dalla FIGC che recita: “Il calciatore Nicolò Barella ha effettuato questa mattina esami diagnostici di controllo che mostrano i progressi attesi nel recupero dall’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi. Il calciatore proseguirà quindi il programma di lavoro prestabilito, nell’ottica di essere reintegrato nel gruppo nei prossimi giorni”.

Il centrocampista dell’Inter salterà dunque anche l’amichevole contro la Bosnia ma ciononostante l’esito degli esami odierni è da considerare confortante in vista degli Europei.