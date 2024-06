Intreccio Osimhen-Lukaku, Conte beffato

Intreccio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku, l’asse di mercato che beffa Antonio Conte: cosa sta succedendo

Ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte in panchina, il Napoli inizia già le grandi manovre sul mercato, per essere protagonista nel prossimo campionato. Gli azzurri devono riscattare un’annata buia e una delle figure chiave per farlo sarà quella del prossimo centravanti.

Il mercato del Napoli però potrà cominciare davvero solo nel momento in cui sarà ceduto Victor Osimhen, con le casse degli azzurri a beneficiare dei 130 milioni di euro della clausola rescissoria del nigeriano. Al momento, però, non ci sono ancora trattative che stanno decollando in tal senso, con gli interessamenti per il giocatore che faticano a trovare sbocco.

Una delle opzioni per sostituire Osimhen, per il Napoli, sarebbe Romelu Lukaku, che Conte rivorrebbe volentieri alle proprie dipendenze dopo il biennio all’Inter. Ma ci sono un paio di ordini di problemi. Il Chelsea sarebbe intenzionato ad aprire a una cessione del belga agli azzurri solamente nel caso in cui l’operazione possa rientrare nell’acquisto proprio di Osimhen. Inoltre, entrambi gli attaccanti sono nel mirino della Saudi League. Ipotesi che già l’anno scorso Lukaku ha rifiutato, ma che potrebbe valutare nel momento in cui diventasse troppo difficile restare nuovamente in Serie A. Inoltre, fino a questo momento gli Azzurri spingono per il prestito: soluzione rifiutata dai Blues, che vorrebbero intavolare la trattativa solo a titolo definitivo.