Euro 2024, infortunio in allenamento e amichevole a rischio

Manca meno di una settimana all’inizio degli Europei e un big rischia di saltare la partita inaugurale

Cresce l’attesa per l’inizio di Euro 2024, ma i commissari tecnici devono fare i conti con possibili assenze importanti.

Manca una settimana all’inizio degli Europei: ad aprire la competizione – che durerà del 14 giugno al 14 luglio – sarà la sfida inaugurale tra i padroni di casa della Germania e la Scozia in programma venerdì prossimo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per l’Italia di Luciano Spalletti, invece, il debutto è in programma sabato 15 giugno alle 21 contro l’Albania e per l’occasione dovrebbe essere regolarmente della partita Nicolò Barella, sulla via del recupero dopo l’infortunio muscolare rimediato nei giorni scorsi.

Da un’assenza scongiurata a centrocampo a una possibile: non per l’Italia, ma per la Nazionale francese allenata da Didier Deschamps che debutterà in Germania il prossimo 17 giugno nella sfida con l’Austria ad aprire le gare del raggruppamento D.

Euro 2024, Francia col fiato sospeso

Nelle scorse ore, infatti, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot non si è allenato. Riposo forzato per il giocatore ex Paris Saint-Germain, il quale sarà costretto a saltare anche l’ultimo test amichevole prima dell’inizio degli Europei in programma domani sera contro il Canada.

Il giocatore classe ’95 sta facendo i conti con un affaticamento muscolare che ha spinto lo staff medico della Nazionale transalpina a lasciarlo a riposo negli ultimi allenamenti e in vista dell’amichevole col Canada. L’intenzione è di preservalo per cercare di averlo a disposizione per l’inizio degli Europei contro l’Austria, ma le sue condizioni fisiche dovranno giocoforza essere nuovamente valutate nei prossimi giorni prima di poterlo riaggregare regolarmente al gruppo guidato da Didier Deschamps la cui squadra è tra le favorite per la conquista del titolo dopo aver sfiorato la vittoria degli ultimi Mondiali in Qatar.

Un’estate comunque importante per Rabiot il quale, dopo gli impegni con la Nazionale francese, rientrerà in Italia anche per affrontare il discorso relativo al rinnovo di contratto con la Juventus.