Dal Milan alla Juve: l’occasione per Giuntoli fa felicissimo Thiago Motta

La Juventus di Thiago Motta potrebbe pescare dal Milan il colpo che può puntellare l’attacco e ‘tranquillizzare’ il tecnico

La Juventus sta per ufficializzare il nuovo allenatore, con l’annuncio di Thiago Motta previsto per la prossima settimana. Ma ovviamente le indicazioni ai dirigenti sono già arrivate da tempo, l’area sportiva sta lavorando sul mercato già da tempo. Ed è anche naturale che qualche pista arrivi direttamente da dove si è consumato il miracolo sportivo Bologna nell’ultima stagione. Con Zirkzee che va verso il Milan e Ferguson che rimarrà ai box ancora per tanto tempo per l’infortunio al crociato, nel mirino è finito in primis Riccardo Calafiori. E potrebbe non essere l’unico nome rossoblù.

Anche se ieri l’ad del Bologna Claudio Fenucci è stato molto chiaro: “Sono arrabbiato per il fatto che spesso veniamo considerati un supermercato – ha detto a margine del Festival della Serie A -. Sono due mesi che su tutti i media vediamo i nostri giocatori con le magliette delle altre squadre. Noi non vorremmo cedere nessuno e l’unico che ha facoltà di decidere il suo futuro è Zirkzee. Gli altri giocatori hanno contratti lunghi con noi e non c’è nessuna trattativa in atto. Il club è solido e il proprietario ha già dato disponibilità a investire”. Ma è ovvio che Thiago Motta avrebbe decisamente piacere di tornare a lavorare con alcuni dei suoi giocatori. Tra questi, oltre a Calafiori, potrebbe esserci anche Alexis Saelemaekers.

Juve, occasione Saelemaekers: i costi

Uno dei protagonisti, per certi versi inaspettati, del Bologna che ha centrato la Champions League c’è senza dubbio Alexis Saelemaekers che ha giocato 32 partite segnando 4 gol, tutti in campionato. In generale per Thiago Motta è stato un jolly importantissimo, un uomo chiave della sua squadra. Per questo il riscatto da parte dei rossoblù sarebbe stato quasi automatico, ma il cambio in panchina ha rimescolato le carte.

L’addio di Thiago Motta al ‘Dall’Ara’ e l’arrivo di Italiano hanno allontanato il riscatto del belga che è tornato al Milan. In rossonero difficilmente resterà, con Furlani e il club convinti di riuscire a incassare comunque i 10 milioni di euro che erano previsti nell’accordo col Bologna. Saelemaekers ha mercato, soprattutto in Italia, grazie all’ultima stagione. Non va escluso neanche che Thiago Motta lo rivoglia a tutti i costi, anche alla Juventus: ‘Alex’ è diventato un vero e proprio pupillo dell’allenatore italobrasiliano e sa interpretare alla perfezione ciò che gli chiede il suo ormai ex mister. Tatticamente è migliorato molto, potrebbe essere un giocatore utilissimo ai bianconeri anche a partita in corso. Economicamente è più che abbordabile (circa 1 milione e mezzo all’anno di ingaggio) può essere un tassello molto affidabile anche in considerazione della situazione di Chiesa che resta in bilico. Al Milan, invece, Pulisic e Chukwueze da quel lato lo chiudono.