Conte incontra Buongiorno, la foto diventa virale: cosa c’è di vero

La foto in cui Antonio Conte incontra in un ristorante Alessandro Buongiorno diventa virale: cosa c’è di vero

La certezza è che Alessandro Buongiorno è uno dei pallini di Antonio Conte per la difesa del Napoli. Il nuovo tecnico azzurro ha messo il centrale granata in cima alle preferenze tra gli obiettivi per rinforzare una retroguardia che nell’anno appena chiuso è stato il tallone d’Achille dei partenopei.

Arrivare al 25enne per Manna non sarà semplice, considerata la concorrenza e la valutazione che ne fa il presidente del Torino, Urbano Cairo. In una situazione del genere, basta poco per fare notizia, figuriamoci una foto pubblicata sui social che ha messo poco tempo a diventare virale. L’immagine è quella di un incontro, probabilmente casuale, tra lo stesso Buongiorno e Conte. I due sono stati immortalati mentre si salutavano in un ristorante di Torino.

Qui però si fermano le informazioni note, il resto è lasciato alla fantasia dei tifosi. Sulla data dello scatto non si hanno conferme, anche se l’unico giorno recente ‘buono’ sarebbe il 6 giugno, quando Spalletti ha concesso riposo agli azzurri (Buongiorno fa parte dei convocati per Euro2024) e Conte era rientrato a Torino dopo la firma del contratto con il Napoli a Roma.

Napoli, Buongiorno obiettivo per la difesa: la foto è virale

Foto a parte, come già detto resta il forte interesse del Napoli per Alessandro Buongiorno che nelle idee di Conte è il colpo primario per la retroguardia.

Non c’è però solo il granata nel mirino dei partenopei: anche Mario Hermoso, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, fa parte della lista della spesa di De Laurentiis. In questo caso, il problema è rappresentato dall’ingaggio chiesto dal calciatore che potrebbe firmare a parametro zero.