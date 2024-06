Bobek e il paragone con Szczesny: c’è l’interesse del Como | ESCLUSIVO

Il club lariano fresco di ritorno in Serie A vuole prendere due portieri. In ottica futura il mirino è puntato su Bobek, polacco classe 2004

Per il ritorno in Serie A, il Como cerca un portiere di esperienza. Restano attuali le piste Audero (di origini indonesiane, come la proprietà lariana) e Cragno. Ma l’intenzione del Ds Ludi è quella di consegnare a Fabregas anche un estremo difensore giovane e di prospettiva, in grado di aggiungere una sana competizione al reparto. In tal senso, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, si registra un interesse per il polacco Aleksander Bobek.

Nonostante abbia solo 20 anni, Bobek ha già alle spalle due stagioni da titolare all’LKS Lodz. Nella prima ha dato il suo contributo alla promozione in massima serie polacca, persa subito da lui e dai suoi compagni in un’annata complicata a dir poco per il club presieduto da Jarosław Olszowy.

Il portiere classe 2004, alto quasi due metri e paragonato al connazionale Szczesny, è riuscito comunque a contraddistinguersi e ad attirare su di sé l’attenzione di diverse società europee. In Italia, al momento, la più concreta è proprio quella guidata dai fratelli Hartono.