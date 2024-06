Vuole solo la Juventus: colpo in attacco

La nuova Juventus presto inizierà a prendere forma. Nella sessione estiva di calciomercato potrebbe tornare in auge una vecchia conoscenza che vuole solo i bianconeri

In attesa di ufficializzare l’arrivo in panchina di Thiago Motta, la Juventus lavora già su quelli che potrebbero essere i colpi giusti in vista del prossimo futuro. I bianconeri hanno bisogno di metter mano al calciomercato estivo, compatibilmente con strategie, richieste e possibilità economiche.

In questo senso rischia di tornare di moda l’usato garantito, soprattutto in attacco dove una vecchia conoscenza del mondo Juve si candiderebbe all’ennesimo ritorno. Si tratta di Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid che ha già avuto modo di vivere due avventure in quel di Torino, dove ha trovato il su habitat naturale dentro ma anche fuori dal campo.

Va infatti ricordato che in Italia l’attaccante iberico ha trovato anche l’amore della sua vita, e un rientro in Serie A in questo senso potrebbe essere accolto positivamente. Al momento comunque Morata ha il contratto in scadenza a giugno 2026 con l’Atletico ed ha una valutazione economica che si aggira sui 15 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Morata vuole tornare: la situazione all’Atletico

A fare il punto della situazione ci ha pensato il portale iberico ‘Elgoldigital.com’, che evidenzia la possibilità di un addio di Morata seppur con determinati ostacoli. Prima di tutto la volontà del calciatore che non vorrebbe lasciare Madrid per un’avventura in Arabia Saudita, che invece permetterebbe al club di fare cassa come sperato.

Morata vuole quindi lasciare l’Atletico ma non perseguendo questo tipo di strada. Il portale spagnolo evidenzia quindi come il classe 1992 non prenda in considerazione l’Al-Shabab ed anzi vorrebbe lasciare la capitale solo per tornare a giocare nella Juventus. Si tratta di un ambiente che conosce e che gli dà fiducia, e che potrebbe dunque essere utile per un nuovo rilancio fuori dalla Spagna.

Va comunque sottolineato come Morata quest’anno abbia messo a referto 21 reti totali considerando tutte le competizioni, 15 dei quali in campionati. Numeri rilevanti per un calciatore che a Torino conoscono benissimo.