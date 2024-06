Dalla Juventus alla Roma: idea Soulé per De Rossi

C’è anche la Roma sulle tracce di Matias Soulé, esterno argentino in uscita dalla Juventus: obiettivo per De Rossi

La nuova Juventus sembra non avere spazio per Matias Soulé. Il giovane attaccante argentino, che ha giocato nella stagione appena conclusa con la maglia del Frosinone, potrebbe essere uno dei sacrificati da Giuntoli per arricchire il budget mercato a propria disposizione.

Tra i club che hanno messo Soulé tra i nomi da valutare ci sarebbe anche la Roma: questo riferisce ‘Sky’, secondo cui l’argentino fa parte dei possibili obiettivi del club giallorosso che è alla ricerca di un attaccante esterno. Un profilo che interessa, ma per il quale ancora non è partita una vera e propria trattativa, né sono stati mossi passi concreti.

L’intervista di Soulé a Calciomercato.it: la frase sulla Roma

Proprio Soulé aveva parlato della Roma nel corso di un’intervista rilasciata a Calciomercato.it e Tv Play.

L’argentino aveva scherzato su Dybala e Paredes, suoi connazionali che militano in giallorosso: “Se scherzando mi hanno detto vieni alla Roma per giocare con noi? Sì, ma solo scherzando” la risposta di Soulé accompagnata da un sorriso.

Oltre al calciatore della Juventus, la Roma avrebbe messo gli occhi anche su Suslov: come raccontato dalla nostra redazione, il talento del Verona piace anche all’Atalanta, che lo ha individuato come possibile dopo Koopmeiners, e al Bologna.