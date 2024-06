“Thiago Motta come Sarri”: la firma di Conte ribalta la Juve

Thiago Motta sempre più vicino alla panchina della Juventus, ma sullo sfondo ci sono Conte…e Sarri

Continua a tenere banco il valzer degli allenatori, in questi primi intensi giorni di calciomercato. Tra le big, mancano ancora le nomine ufficiali di Juventus e Milan, anche se tutto porta in direzione di Thiago Motta e Fonseca.

Una scelta forte, quella dei bianconeri, per avviarsi su un nuovo ciclo possibilmente vincente, ma c’è chi ha delle perplessità sul suo avvento in panchina a Torino. Mentre invece convince molto di più la scelta del Napoli di puntare su Antonio Conte.

Parole e musica di Antonio Cassano, che intervistato da ‘Sport Mediaset’ ha detto la sua sui possibili equilibri del nuovo campionato. Elogiando la mossa dei partenopei, che potrebbe pagare risultati importanti. “Ho sempre detto che l’unico che poteva svoltare per il Napoli, nella passata stagione, era Conte – ha spiegato – Adesso, con lui in panchina gli azzurri sono i favoriti per lo scudetto insieme all’Inter“. Quanto alla Juventus, Cassano “consiglia” in questo modo Thiago Motta: “Spero ancora che non vada lì, potrebbe succedere lo stesso cinema visto con Sarri. Alla Juve interessa solo vincere, non vogliono giocare bene. Io apprezzo Thiago, spero possa fare bene, ma la vedo convicata”.