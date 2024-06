Grana Juventus: rottura e addio a parametro zero

Giuntoli lavora su diversi fronti sul mercato in attesa dell’ufficialità di Thiago Motta in panchina: c’è una patata bollente per il Dt bianconero

Prime mosse del nuovo ciclo con Thiago Motta in panchina per Cristiano Giuntoli, chiamato a riportare la Juventus ai livelli che le competono dopo la gestione Allegri.

La ‘Vecchia Signora’ vuole subito ritornare al vertice e la Coppa Italia conquistata l’anno scorso non può bastare all’ambiente bianconero. L’obiettivo è contrastare l’Inter nella lotta scudetto e fare più strada possibile in Champions League dopo un anno senza Europa. Intanto Giuntoli traccia le prime mosse di mercato e, in attesa dell’assalto decisivo a Koopmeiners e Calafiori, il Football Director della Juve ha bloccato Di Gregorio dal Monza tra i pali. Un profilo congeniale a Thiago Motta e che verrà ufficializzato dopo che i bianconeri avranno piazzato uno tra Szczesny e Perin.

Calciomercato Juventus, niente rinnovo per Szczesny

L’intenzione della Juventus in questo caso è quella di sacrificare Szczesny, non ovviamente per il rendimento in campo ma per motivi contrattuali ed economici.

Il nazionale polacco infatti non ha dato il via libera per il rinnovo e la conseguente spalmatura dell’ingaggio, rifiutando la proposta della dirigenza della Continassa per un prolungamento biennale. Szczesny al momento percepisce un ingaggio da 6,5 milioni netti a stagione, oltre 12 al lordo. Emolumenti pesanti e che la Juve vuole ritoccare verso il basso, spalmando appunto l’ingaggio dell’ex Roma e Arsenal. Proposta che però non ha trovato finora condivisione da parte del diretto interessato, che punta a rispettare il contratto in essere con i bianconeri e in scadenza nell’estate 2025. Szczesny, che al momento respinge anche le ricche sirene dall’Arabia Saudita, si libererebbe così a parametro zero tra un anno prima sbarcare eventualmente negli Stati Uniti, scenario che lo attrae molto per chiudere la carriera.

Solo una chiamata per il ritorno in Premier League potrebbe far cambiare idea al portiere polacco, con la Juventus e Giuntoli che valutano inoltre una possibile rescissione del contratto per risparmiare sul pesante ingaggio di Szczesny e liberare il posto per l’imminente arrivo sotto la Mole di Di Gregorio.