Bocciato Chiesa, deciso il primo colpo Napoli: Conte gongola

Il Napoli di Conte ora deve prendere corpo: bocciato l’acquisto di Federico Chiesa, il primo colpo azzurro è già stato deciso

Affare fatto, firma messa: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Il tweet di De Laurentiis ha formalizzato un accordo che ere stato trovato ormai da qualche giorno.

Ora per il tecnico salentino, il suo staff e il direttore sportivo Manna è il momento di dedicarsi alla costruzione della squadra: il compito che toccherà all’ex Juve e Inter non si preannuncia dei più semplici, considerato l’anno vissuto dagli azzurri con il decimo posto in campionato e l’esclusione dalle coppe.

Si ripartirà da poche certezze e qualche acquisto di spessore che servirà a rendere più forte una squadra che è passata dalle stelle alle polveri in meno di un anno. Osimhen è destinato ad andare via, per Di Lorenzo c’è da fare i conti con la volontà di cambiare aria, poi c’è il Psg su Kvaratskhelia da respingere. In tutto questo, in entrata si fa con insistenza il nome di Federico Chiesa che potrebbe lasciare la Juventus non rinnovando il contratto e piace anche a Roma e Milan.

L’esterno bianconero però sembra che non sarà il primo colpo del mercato del Napoli, anzi non arriverà proprio in azzurro.

Calciomercato Napoli, confermato Kvaratskhelia: no a Chiesa

Calciomercato.it ha voluto chiedere ai propri utenti su X su chi dovrebbe puntare Conte come prima opzione per rinforzare la squadra.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! #Conte nuovo allenatore del #Napoli: su quale calciatore dovrebbe puntare come prima opzione per rinforzare la squadra? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 5, 2024



Il risultato è stato un vero e proprio plebiscito per la conferma di Kvaratskhelia, una scelta votata dal 44,7% di chi ha risposto al sondaggio. Dietro la permanenza del georgiano, a pari merito, gli acquisti di Buongiorno e Lukaku: in entrambi i casi i voti ottenuti hanno raggiunto il 21,3%. Staccato e ultimo nel sondaggio finisce, un po’ a sorpresa, Federico Chiesa: soltanto il 12,8% lo ha indicato come il nome giusto per il primo colpo del Napoli targato Conte.