Blitz del Barcellona: 25 milioni per fregarlo a Juve e Napoli

Il Barcellona sarebbe piombato con decisione su un obiettivo di calciomercato di Napoli e Juventus. Ecco tutti i dettagli

Scende in campo il Barcellona e, nonostante le difficoltà dal punto di vista economico dei blaugrana, questa non è una buona notizia per Juventus e Napoli. L’obiettivo del club di Laporta è un centrocampista, o meglio dire uno dei migliori centrocampisti della Liga. E forse d’Europa, quantomeno per la sua generazione.

In Spagna sono sicuri: il Barça proverà a portarselo a casa, strappandolo alla concorrenza delle due big di Serie A. Parliamo di Javi Guerra, mediano del Valencia che tanto piace ad Antonio Conte e a Cristiano Giuntoli. Grandi leve, grande visione di gioco, Guerra eccelle nel primo come nell’ultimo passaggio.

A 23 anni non può che essere pronto al salto in una big, con il Valencia aperto alla sua cessione perché non nelle condizioni di trattenerlo. Certo, non intende regalarlo, infatti partirebbe da una richiesta di 40 milioni di euro.

Secondo ‘Todofichajes’, il Barcellona non intende – anche perché non può – andare oltre i 25 milioni, con Guerra diventato nome caldissimo dopo che è tramontata la pista Guido Rodriguez a zero.