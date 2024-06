Uno all’Inter e l’altro al Milan: doppio affare meneghino da 40 milioni

Inter e Milan lavorano sul mercato e puntano al doppio affare da quaranta milioni di euro: destino comune per i due club

Inter e Milan, destini incrociati. La stagione appena andata in archivio è stata caratterizzata anche dal duello tra le due compagini milanesi: i nerazzurri hanno potuto festeggiare la seconda stella proprio battendo nel derby i cugini rossoneri, un’affermazione che resterà storica per il calcio di Milano e dintorni.

Ma ora è già tempo di voltare pagina ed entrambi i club lavorano per poter giocarsi anche il prossimo anno lo scudetto. L’Inter ripartirà dalle sue certezze, a partirà da Simone Inzaghi, il Milan dalla novità Fonseca. I due allenatori avranno bisogno di rinforzi per poter ambire a traguardi importanti e le dirigenze, pur nei limiti imposti dall’attenzione al bilancio, non vogliono farsi trovare impreparate.

Anzi, ci sarebbe un elemento comune a Inter e Milan, almeno per quel che riguarda gli obiettivi: entrambe le squadre hanno messo gli occhi sul Girona, rivelazione della Liga con la sorprendente qualificazione in Champions.

Calciomercato Inter e Milan, doppio colpo dal Girona

Stando a quanto riporta ‘As.com’, i rossoneri sarebbero tra i pretendenti a Viktor Tsygankov, 26enne ala ucraina, protagonista in stagione con otto gol e sette assist nelle trenta presenze nel campionato portoghese.

Il calciatore in questo momento ha la testa solo ad Euro2024, ma ha già fatto sapere di voler lasciare il Girona soltanto per far un passo avanti in carriera e senza arrivare alla rottura con il club. Il Milan, come l’Arsenal, lo sta seguendo e i due club potrebbero sfruttare la clausola da trenta milioni di euro presente nel contratto in scadenza tra tre anni.

Sempre al Girona guarda anche l’Inter: in questo caso l’obiettivo è Arnau Martinez, 21 anni, terzino destro spagnolo. Anche in questo caso è presente una clausola, questa volta a cifra molto più abbordabile, 10 milioni di euro. Occhi quindi all’asse tra Spagna e Milano con Inter e Milan che potrebbero chiudere il doppio affare da 40 milioni di euro.