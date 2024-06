Trionfo in azzurro e super gol: Camarda festeggia il rinnovo

Giorni intensi per Camarda. L’attaccante italiano festeggia la conquista dell’Europeo Under 17, poi la firma sul contratto con il Milan

La fumata bianca è arrivata qualche giorno fa, ora si attende solamente la firma sul contratto. Per Francesco Camarda sono giorni davvero intensi e pieni di felicità .

Il giovanissimo attaccante ha trascinato stasera l’Italia Under 17 alla vittoria finale degli Europei di categoria. Una doppietta d’autore con la quale ha piegato il quotato Portogallo. A sbloccare il match, terminato con il netto risultato di 3 a 0, ci aveva pensato però Coletta.

Italia-Portogallo 3-0: 7’ Coletta, 16’ e 50’ Camarda

Calciomercato Milan, Camarda verso la firma

Ora per Francesco Camarda il meritato riposo prima di mettere nero su bianco. Dopo i festeggiamenti per l’Europeo, l’attaccante è atteso a Casa Milan per firmare il primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2027. L’annuncio è atteso nei prossimi giorni in prossimitĂ a quello di Paulo Fonseca.

Per il Milan sarĂ dunque una settimana intensa che porterĂ ai primi comunicati ufficiali. Poi sarĂ la volta del centravanti: i rumors in merito, in questi giorni, sono stati tanti. E’ ritornato, così, di moda il nome di Romelu Lukaku, ma in cima alla lista dei desideri del Diavolo continua ad esserci Joshua Zirkzee e i prossimi giorni potrebbero essere davvero quelli della svolta. Sullo sfondo restano Gimenez, Guirassy e David. Difficile, invece, che possano esserci delle possibilitĂ per Sesko