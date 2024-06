Milan, Zirkzee è il prescelto: parte l’assalto all’olandese

Joshua Zirkzee è sempre stato in cima alla lista dei desideri del Milan. E’ arrivato il momento di affondare il colpo: i prossimi giorni possono essere quelli della svolta

E’ caccia al bomber in casa Milan. In questi giorni si sono susseguiti tante news e rumors relativi al possibile futuro attaccante del Diavolo.

Ma il club rossonero non ha mai cambiato idea, mettendo in cima alla propria lista dei desideri il nome di Joshua Zirkzee. E’ lui il prescelto per prendere il posto di Olivier Giroud, è lui che ha messo tutti d’accordo, da Moncada a Ibrahimovic, passando per Furlani.

I contatti tra il Milan e l’entourage del calciatore vanno avanti ormai da settimane e i prossimi giorni possono essere così quelli per l’affondo decisivo. Il Diavolo, d’altronde, ha bisogno di rianimare un ambiente depresso dopo il secondo posto, dietro l’Inter, e la scelta di un allenatore che non fa impazzire la piazza. Zirkzee può davvero essere l’uomo della svolta.

Calciomercato Milan, Zirkzee in pole

Joshua Zirkzee è l’obiettivo di mercato numero uno del Milan. I rossoneri devono però fare un importante sacrificio economico per riuscire ad acquistare il giocatore.

Serve, chiaramente, versare i soldi della clausola rescissoria da 40 milioni di euro, nelle casse del Bologna, e trovare l’accordo con il suo entourage. La commissione non è certo bassa, ma Gerry Cardinale e i suoi uomini devono dare un segnale per non rischiare di vedere allontanare i tifosi. Non sarà certo un caso se la nuova campagna abbonamenti (lo scorso anno iniziò il 25 maggio) non è ancora iniziata.

Sullo sfondo restano così tutti gli altri profili. Se l’affare Zirkzee non dovesse andare in porto – il calciatore piace tanto in Premier League, soprattutto all’Arsenal, ma non è da escludere il Bayern Monaco -, il Milan guarderà altrove: a Gimenez, a Guirassy o a Jonathan David. La speranza di riuscire ad arrivare a dama, però, è concreta, anche perché Zirkzee ha voglia di continuare a giocare in Italia.

Lukaku? Ci sono stati nuovi contatti, ma al momento nessuna trattativa. Il suo stipendio è alto, troppo per i parametri del Milan e il Chelsea oggi non apre al prestito, formula, questa, gradita ai rossoneri.