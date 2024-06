Gasperini-Inter, risposta al veleno: “Gli brucia ancora, la smetta” | ESCLUSIVO

Dopo le dichiarazioni di Gasperini sull’Inter, arriva, da parte milanese, la replica piccata al tecnico dell’Atalanta

La Lombardia nerazzurra sugli scudi, nel 2024 calcistico, con l’Inter campione d’Italia con largo anticipo e l’Atalanta trionfatrice in Europa League. Il filo della polemica però corre veloce, dopo che Gasperini, tecnico bergamasco, ha riservato ai neo scudettati una frecciata piuttosto consistente.

“Come si colma il divario con l’Inter? Facendo un miliardo di debiti…”. Così, l’allenatore ha punzecchiato la sua ex squadra. Frasi che secondo Gianni Sandrè, a ‘Tv Play’, nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, nascondono l’acredine che Gasperini ha conservato ad anni di distanza nei confronti dell’Inter per l’esonero dopo solo tre giornate di campionato più una di Champions League. “Gli brucia e non riesce a dimenticarla – ha attaccato Sandrè – Noi non dimentichiamo le sconfitte contro il Palermo e il Novara. Ha messo Zanetti centrale, pretendeva che Moratti lo tenesse? E’ stato un esonero giusto, Meggiorini ha segnato solo con noi. Tutte le squadre hanno i debiti. Nel 2021 sono stati fatti per il Covid. Lui guadagna 4-5 milioni e certe cose si dimenticano. Deve smetterla, perché a Milano poi viene insultato e prende 3 gol. Se vuole dopo l’Atalanta viene ad allenare l’Inter e si toglie questa soddisfazione”.