Spalletti non scioglie i dubbi dopo la Turchia: “Mi prendo tutto il tempo possibile”

L’Italia impatta per 0-0 nell’amichevole contro la Turchia: le parole di Luciano Spalletti al termine della sfida di Bologna

L’Italia non brilla contro la Turchia nel primo dei due test prima della partenza per la Germania per la rassegna di Euro 2024.

Gli Azzurri non vanno oltre lo 0-0 a Bologna, con Luciano Spalletti che analizza la prestazione dei suoi: “Non siamo stati brillantissimi e continui, però in alcuni momenti la squadra è stata alta e ha tentato di fare delle cose. Questa è la classica partita da inizio e ci vuole un po’ per mettersi a posto – spiega il Ct dell’Italia ai microfoni di ‘Rai Sport’ – Abbiamo ancora la partita di domani per fare delle scelte, ci prendiamo tutto il tempo possibile“.

Spalletti aggiunge sulla prova degli azzurri e sugli aspetti da migliorare: “Bisogna saper cambiare velocemente, la squadra ha accusato un po’ la fatica. Davanti non siamo stati brillantissimi, abbiamo provato a fare qualcosa di diverso ma ormai era finita. Le riaggressioni? Ce ne sono state diverse fatte bene, poi abbiamo perso troppe palle facili. Sono comunque soddisfatto perché la partita è stata vera e intensa, si vanno a conoscere certe cose”.