Rescissione nerazzurra: accordo e addio dopo un anno

Rescissione con il club nerazzurro dopo un solo anno, c’è l’accordo per l’interruzione del rapporto al termine di una stagione deludente

Il calciomercato di allenatori e giocatori tiene banco non soltanto nel massimo campionato, ma sta entrando nel vivo anche in Serie B. Con un possibile avvicendamento in panchina ormai vicinissimo.

Parliamo del Pisa, compagine che lungo tutta la stagione ha tenuto un rendimento altalenante. Dopo un buon avvio, i toscani hanno lottato per evitare di rimanere invischiati nella corsa per non retrocedere, poi, nel finale di stagione, hanno fallito un possibile approdo ai playoff con soli 3 punti in 5 gare. Alberto Aquilani, in panchina, è pronto a rescindere con il club nerazzurro, secondo ‘Sky Sport’. I toscani andranno adesso alla ricerca di un nuovo allenatore, mentre il tecnico, a propria volta, dovrà capire cosa fare. La Fiorentina sembra non voler ancora puntare su di lui per la prima squadra, dopo i trascorsi in Primavera, scegliendo, per il momento, il profilo di Raffaele Palladino.