Milan, UFFICIALE la rescissione: via libera per la firma

Il portoghese e il club si sono ufficialmente separati. E’ arrivata la nota ufficiale, che non lascia più alcun dubbio. Ora può firmare con la nuova squadra

L’addio era nell’aria ormai da giorni, ora è arrivata anche l’ufficialità. Il portoghese è libero dopo la rescissione con l’ormai suo vecchio club.

Sergio Conceicao e il Porto si sono così separati. E’ stato lo stessa società – attraverso i propri canali – ad annunciare la rescissione contrattuale, senza alcuna buonuscita o indennizzo. L’ex centrocampista si era legato al Porto con un lungo accordo, ma prima della nomina a presidente di André Villas-Boas, che inevitabilmente ha cambiato tutto.

Le settimane scorse Conceicao è stato accostato, insistentemente, alla panchina del Milan. E’ stato un profilo vagliato, ma alla fine la dirigenza rossonera ha optato per il connazionale Paulo Fonseca, che salvo nuovi cambi di programma verrà annunciato la prossima settimana.

Futuro Conceicao, c’è il Marsiglia nel futuro

Per l’ex Lazio e Inter, che in passato era diventato un’idea proprio dei biancocelesti, il futuro sarà comunque lontano dal Portogallo. Il 49enne di Coimbra, infatti, è il candidato numero uno alla panchina del Marsiglia.

L’OM, in realtà, ha provato a mettere le mani su Fonseca, proponendogli un contratto più ricco, rispetto a quello dei rossoneri, ma l’ex Roma ha spinto per far ritorno in Italia e raccogliere l’eredità di Stefano Pioli.