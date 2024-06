Milan, oggi la scadenza: ultimo giorno utile per iscriversi

Giorni caldi non soltanto per il mercato, ma anche per le iscrizioni ai campionati: perché è una data fondamentale per il Milan

Sono tanti i temi di stringente attualità per il Milan, a partire dalle novità di mercato. Ma i rossoneri non devono guardare soltanto all’insediamento del nuovo allenatore (ormai fatta, pare, per Fonseca) e alle prime mosse per i colpi in entrata. Bensì, anche a situazioni più delicate sul fronte societario.

Momenti cruciali per l’iscrizione al campionato, anche se non parliamo della prima squadra rossonera, bensì della Under 23, progetto in rampa di lancio. Il Diavolo vuole seguire l’esempio di Juventus e Atalanta e iscrivere una propria selezione al campionato di Serie C. La data di scadenza per l’ottenimento della relativa licenza è quella di oggi, con deadline fissata alle 24. Milan che in merito si è mosso con un importante investimento, da 700 mila euro, per l’ammodernamento dello stadio Chinetti a Solbiate Arno. Tuttavia, per potersi effettivamente iscrivere, il Milan dovrà attendere che una delle società aventi diritto non si iscriva al campionato di terza serie, liberando così un posto e mettendolo a disposizione della selezione giovanile rossonera.